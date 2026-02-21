Este miércoles realizarán testeos gratuitos de VIH y sífilis en el Museo Fangio

El próximo miércoles 25 de febrero, de 10:30 a 12:30, el “Patio de las Banderas” del Museo Juan Manuel Fangio será escenario de una nueva jornada de prevención con testeos rápidos de VIH y sífilis.

La actividad se desarrollará en el espacio ubicado sobre calle 18, entre Favaloro y 17, frente a la Plaza Libertad, y estará a cargo de promotores de salud de la Región Sanitaria VIII, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Durante la mañana funcionará una posta sanitaria en la que el equipo realizará pruebas rápidas, gratuitas y confidenciales para la detección de ambas infecciones. Además, se brindarán consejerías en salud sexual y derechos, controles de presión arterial y mediciones de glucosa.

La iniciativa se enmarca en las acciones de prevención que se impulsan durante la temporada estival y busca fortalecer el acceso a la información, fomentar el cuidado de la salud y promover el diagnóstico temprano.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad. Los vecinos que lo deseen podrán acercarse sin turno previo para realizarse los controles o evacuar dudas con los profesionales de salud.