martes 17, marzo, 2026

Este miércoles se sortean 41 lotes

La Dirección de Regularización Dominial informa que mañana, a las 11, en el Teatro Municipal “Luis A. Conti”, se realizará el sorteo de 41 lotes destinados a la construcción de la primera y única vivienda.
Los terrenos contarán con todos los servicios: apertura y consolidación de calles, red de agua y cloacas -obras a cargo del Municipio-, y provisión de energía eléctrica y alumbrado público, que estarán a cargo del sector privado.
Para participar se inscribieron 129 familias de nuestra ciudad. El sorteo será supervisado por la escribana Fiorella Cacace.

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