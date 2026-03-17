La Dirección de Regularización Dominial informa que mañana, a las 11, en el Teatro Municipal “Luis A. Conti”, se realizará el sorteo de 41 lotes destinados a la construcción de la primera y única vivienda.
Los terrenos contarán con todos los servicios: apertura y consolidación de calles, red de agua y cloacas -obras a cargo del Municipio-, y provisión de energía eléctrica y alumbrado público, que estarán a cargo del sector privado.
Para participar se inscribieron 129 familias de nuestra ciudad. El sorteo será supervisado por la escribana Fiorella Cacace.
Este miércoles se sortean 41 lotes
La Dirección de Regularización Dominial informa que mañana, a las 11, en el Teatro Municipal “Luis A. Conti”, se realizará el sorteo de 41 lotes destinados a la construcción de la primera y única vivienda.