Exitosa capacitación nacional de tenis de mesa en Balcarce

Una treintena de participantes de diecisiete municipios de la provincia de Buenos Aires recibieron la capacitación nacional de entrenadores de tenis de mesa.

Diego Temperley fue el encargado de brindar la capacitación. Es una figura clave del tenis de mesa nacional que no solo cuenta con la certificación ITTF3 sino que además es coordinador de la disciplina en el CENARD y miembro del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

La actividad que se desarrolló en el Centro de Entrenamiento “La cuna del Quíntuple” fue coordinada por el anfitrión, Fabián Bianchini, quien fue el artífice de que pudiera brindarse un curso formativo y deportivo de excelencia en el interior bonaerense.

La capacitación contó con el apoyo de la Subsecretaría de Deporte, demostrando compromiso con el desarrollo y la profesionalización de este deporte.

Entrenadores provenientes de Villa Gesell, Necochea, Tandil, Pinamar, Olavarría, Trenque Lauquen y CABA recibieron el diploma de Entrenadores Nacionales Nivel 1, tras completar satisfactoriamente 16 horas de programa intensivo.

Prácticas

La formación integral de tres días incluyó una práctica intensiva con siete mesas de juego, análisis audiovisual de competiciones nacionales e internacionales con el objetivo de asegurar una formación completa y actualizada.

Desde la Subsecretaría se quiere agradecer la predisposición y los conocimientos brindados por Diego Temperley y se felicita a los organizadores haciendo hincapié en el profesor de la escuela municipal, Fabián Bianchini, por este importante logro.