Exitosa fiesta del fútbol: Cambre, Cabrelli, Flores y Ayala los destacados

Este viernes se desarrolló en el Teatro Municipal «Luis Conti», la edición número13 de la Fiesta del Fútbol, encuentro plenamente futbolístico que organiza la Liga Balcarceña de Fútbol y que premia a los campeones de cada categoría del año 2025, además de entregar premios especiales.

Aquí el detalle:

-DIVISIONES MAYORES

PRIMERA: Campeón: Racing FC – Subcampeón: Boca Juniors

RESERVA: Campeón Atlético San Manuel – Subcampeón: Racing FC

FEMENINO: Campeón: Atlético San Agustín – Subcampeón: Amigos Unidos

-GOLEADORES/AS

Primera: Ignacio Ayala (Ferroviarios) 15

Reserva: Valentino Degracia (Racing FC) 15

Femenino: Anaclara Pietrantuono (Atlético San Agustín) 37

-VALLA MENOS VENCIDA

Primera: Juan Cruz Fazzone (Racing FC)

Reserva: Valentino D’ Agatta (Los Patos)

Femenino: Lucía D’ Agatta (Atlético San Agustín)

-DIVISIONES INFERIORES

QUINTA DIVISION: Campeón: Los Patos FC – Subcampeón: Amigos Unidos.

SEXTA DIVISION: Campeón: Los Patos FC – Subcampeón: Atlético San Agustín.

SÉPTIMA DIVISION: Campeón: Racing FC – Subcampeón: Atlético San Agustín

OCTAVA DIVISION: Campeón: Los Patos FC. – Subcampeón: Racing FC.

NOVENA DIVISION: (Copa de Oro) Campeón: Racing FC – Subcampeón: Los Patos FC

DÉCIMA DIVISIÓN: Campeón: Amigos Unidos– Subcampeón: Los Patos FC

UNDECIMA DIVISION: (Copa de Oro) Campeón Los Patos FC – Subcampeón: Racing FC

FEM2010: (Copa de Oro): Campeón: Ferroviarios – Subcampeón: Racing FC (celeste)

-GOLEADORES/AS

Quinta: Lucas Arrigoni (Racing FC) 19

Sexta: Máximo Juárez (Los Patos FC) 21

Séptima: Naím López (Ferroviarios) 45

Octava: Pedro Zubiría (Los Patos FC) 36

Novena: Juan Segundo Luna (Racing FC) 19

Décima: Ignacio Alonso (Amigos Unidos) 34

Undécima: Ciro Valle (Los Patos FC) 29

FEM2010: Amelié Martinotti (Ferroviarios) 18

–VALLA MENOS VENCIDA

Quinta: Camilo D’ Agatta (Los Patos)

Sexta: Jonás Banegas (Los Patos)

Séptima: Alejo Zaccardi y Emilio Caro (Racing FC)

Octava: Mateo Simoiz (Los Patos)

Novena: Paulino Galván y Félix Erquiaga (Racing FC)

Décima: Valentín Díaz y Mateo Sócrates (Amigos Unidos)

Undécima: Eros Iturriaga (Los Patos)

FEM2010: Milagros Godoy (Ferroviarios)

-PREMIOS ESPECIALES

Mejor Jugador: Ignacio Ayala (Ferroviarios)

Mejor entrenador: Mauro Cambre (Boca Juniors)

Mejor árbitro: Claudio Cabrelli (UADA-Balcarce)

Revelación: Uma Flores (Atlético San Agustín)