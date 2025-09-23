Exitoso encuentro chamamecero en la Pulpería

Con muy buena repercusión, se realizó el Encuentro Chamamecero en la Pulpería “Carlos Máximo Cabrera”, organizado por el músico exponente del género Sebastián Briz, con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura y Educación.

En alusión al “Día del Chamamé”, que se celebra cada 19 de septiembre, se llevó a cabo esta propuesta benéfica, en la cual se solicitaba como entrada alimentos no perecederos o artículos de limpieza, destinados a la Sociedad de Protección a la Infancia y el Hogar de Ancianos “La Merced”.

En ese sentido, representantes de ambas instituciones mostraron su satisfacción por todo lo aportado por los numerosos espectadores que se acercaron, quienes disfrutaron de una jornada totalmente chamamecera, con actuación de conjuntos locales y de la zona, que además incluyó pista de baile.

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación se quiere agradecer la labor desinteresada de Sebastián Briz y la colaboración del público con las dos instituciones.