10.3 C
Balcarce
sábado 13, septiembre, 2025
Explosión de público en la EduCoAgro

Miles de personas asistieron este sábado a la segunda jornada de la EduCoAgro, que tuvo lugar en el Colegio Rural San José. El evento registró una gran afluencia de público, impulsada por las condiciones climáticas y la variedad de actividades programadas.

Durante el mediodía se realizó el desfile de maquinarias, tanto antiguas como actuales. También participaron agrupaciones folclóricas que interpretaron la zamba «Angélica», del compositor balcarceño Roberto Cambaré, frente al Palacio Municipal.

Por la tarde, el predio del colegio concentró a numerosos visitantes que recorrieron las muestras a campo y la carpa educativa, donde estudiantes del establecimiento presentaron sus proyectos.

La jornada concluyó con presentaciones musicales a cargo de Los Sembradores del Sur y Maxi Daruch.

