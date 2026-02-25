Falleció el bombero voluntario Fabián Sierra

En la tarde de este martes se conoció la triste noticia del fallecimiento del servidor público Fabián Sierra, quien perdió la vida a raíz de un paro cardiorrespiratorio, generando un fuerte impacto en la comunidad.

Sierra fue un referente en la localidad de San Agustín, donde desarrolló una destacada labor en el Destacamento local y se desempeñó como cuartelero en la sede de calle 2. A lo largo de los años supo ganarse el reconocimiento de sus compañeros y vecinos por su compromiso, su vocación de servicio y la pasión con la que acudía a cada siniestro.

Su figura también era habitual en el contacto cotidiano con los medios de comunicación, ya que asumía la responsabilidad de brindar los partes oficiales, siempre con predisposición y claridad informativa, fortaleciendo el vínculo entre la institución y la comunidad.

La noticia de su fallecimiento golpeó profundamente en el ámbito bomberil y entre los habitantes de la zona, que hoy lo recuerdan como un trabajador incansable y una persona comprometida con el bienestar de los demás.

Sus restos y homenajes serán acompañados por el afecto de compañeros, familiares y vecinos que reconocen en él a un verdadero servidor público.