Falleció Elsa Landi, bibliotecaria del Colegio «Nacional»

A los 87 años falleció este viernes Elsa, una reconocida bibliotecaria de la ciudad que dedicó gran parte de su vida al trabajo con libros y a la formación de generaciones de estudiantes.

Durante décadas desarrolló su labor en la Biblioteca Pablo A. Pizzurno y también en el Colegio Normal de Balcarce, espacios donde dejó una huella marcada por su compromiso con la lectura y la educación.

Elsa trabajó hasta los 74 años en el Colegio «Nacional» y a lo largo de su trayectoria mantuvo un fuerte vínculo con alumnos de distintos establecimientos educativos. Quienes compartieron con ella el ámbito de las bibliotecas recuerdan su dedicación, su disposición para aconsejar a los jóvenes lectores y el profundo amor que tenía por los libros.

Incluso después de su retiro continuó manteniéndose activa y atenta al cuidado de cada ejemplar, reflejando la pasión que la acompañó durante toda su vida.

Sus restos serán inhumados este viernes a las 16 en el Cementerio Parque de la Sierra. Mientras tanto, familiares, colegas y exalumnos la despiden con afecto, recordando su vocación y el legado que dejó en la comunidad educativa local.