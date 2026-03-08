Falleció la mujer que había sufrido graves quemaduras tras caer en un pozo con fuego en Los Pinos

En las últimas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento de Anahí Barragán, de 57 años, quien permanecía internada en estado crítico luego de haber sufrido graves quemaduras tras caer en un pozo con fuego en la localidad de Los Pinos.

El hecho se había registrado el pasado 22 de febrero, cuando la mujer se encontraba realizando una quema controlada dentro de su propiedad. Por causas que aún no fueron determinadas, Barragán cayó al interior de un pozo donde el fuego se encontraba encendido, lo que le provocó quemaduras en aproximadamente el 45 por ciento de su cuerpo.

Tras el dramático episodio, la víctima fue trasladada en primera instancia al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”, donde recibió las primeras atenciones médicas. Debido a la complejidad de las lesiones sufridas, posteriormente fue derivada a un centro de mayor complejidad en la ciudad de La Plata.

Pese a los esfuerzos del personal médico y a la atención recibida durante su internación, la mujer falleció este sábado como consecuencia de las graves quemaduras.

La noticia generó profunda conmoción entre familiares, allegados y vecinos de la localidad de Los Pinos, quienes habían seguido con preocupación la evolución de su estado de salud desde el momento del accidente.