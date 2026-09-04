Recuperan camioneta robada en Balcarce: varios allanamientos en Mar del Plata

Una investigación iniciada por una serie de robos y hurtos de vehículos permitió desarticular una organización conocida como la “Banda del Gordo Leo”, que presuntamente se dedicaba a sustraer automóviles para luego desarmarlos y comercializar sus partes.

Como resultado de tres allanamientos realizados en Mar del Plata, fueron aprehendidos dos hombres y se recuperaron varios vehículos que contaban con pedidos de secuestro activos por distintos hechos delictivos.

La investigación fue encabezada por personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce y se inició a partir de cinco robos de automóviles y cuatro hurtos. Ocho de esos hechos ocurrieron en Mar del Plata, mientras que el restante tuvo lugar en Balcarce. La causa cuenta con la intervención de la UFI Descentralizada de Balcarce, a cargo del fiscal Rodolfo Moure.

Tres allanamientos y numerosos secuestros

Los primeros procedimientos se llevaron adelante en un domicilio de Pasaje 22 de Abril, entre Leguizamón y Bayley, y en Victoriano Montes al 400, ambos en Mar del Plata.

A partir de la información obtenida durante esos operativos, los investigadores llegaron hasta un tercer domicilio, ubicado en calle 777 entre 8 y 10, en el barrio Santa Isabel.

En los allanamientos se secuestró una importante cantidad de autopartes, herramientas de corte y otros elementos considerados de interés para la investigación. También fue encontrada una campera que habría sido utilizada por integrantes de la organización durante uno de los hechos investigados.

Uno de los principales resultados de los procedimientos fue la recuperación de varios vehículos que tenían pedidos de secuestro activos por robos y hurtos denunciados en Mar del Plata.

Entre los rodados recuperados se encontraban una Ford Ranger blanca, un Volkswagen Gol blanco, una Volkswagen Suran gris, un Renault Kwid beige, un Fiat Cronos gris y una Volkswagen Amarok azul.

También fue secuestrada una Toyota Hilux blanca, que habría sido utilizada como camioneta de apoyo en uno de los hechos investigados.

Un vehículo robado en Balcarce

La investigación también permitió recuperar una Toyota Hilux gris perteneciente a una empresa de Balcarce, que había sido sustraída en esta ciudad.

El rodado había sido registrado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo de Balcarce mientras se dirigía hacia Mar del Plata. Esa información resultó clave para orientar las tareas investigativas hacia la vecina ciudad y posteriormente localizar el vehículo en el barrio Santa Isabel.

En otro de los domicilios allanados, además, los efectivos encontraron un matafuegos que tenía un pedido de secuestro activo en el marco de una causa por hurto.

Análisis de cámaras y cyberpatrullaje

Para reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer el presunto funcionamiento de la organización, los investigadores analizaron registros de cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo de Balcarce, cámaras de General Pueyrredon y dispositivos de seguridad privados.

A estas tareas se sumaron distintos trabajos de campo y acciones de cyberpatrullaje, que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos integrantes de la banda.

De acuerdo con la hipótesis que maneja la investigación, los integrantes de la organización sustraían los vehículos, los trasladaban y ocultaban en distintos domicilios y posteriormente los desarmaban para comercializar sus autopartes.

Los dos hombres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer si existen otros integrantes de la organización.