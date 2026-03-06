Fangio tendrá otro monumento en Mar de Plata: será en Plaza del Centenario del ACA

Uno de los más grandes ídolos del deporte argentino, Juan Manuel Fangio, contará con un segundo monumento en Mar del Plata, esta vez en una plaza ubicada en pleno centro costero y que será similar al que se encuentra emplazado en el mítico circuito callejero de Mónaco.

Los datos del proyecto surgen de un expediente presentado en las últimas horas por el concejal Fernando Muro (Pro), para formalizar la autorización de instalación del monumento al Automóvil Club Argentino (ACA), que tendrá a cargo la ejecución y financiamiento de la iniciativa.

El lugar elegido para su emplazamiento es la Plaza del Centenario del ACA, ubicada en el sector céntrico delimitado por el boulevard Patricio Peralta Ramos, Rivadavia, San Martín y Buenos Aires. Según lo detallado, la obra estará a cargo del escultor Germán Hary.

De acuerdo a las imágenes anexadas al expediente, se desprende que la obra será similar al monumento con que Fangio cuenta en Montecarlo, en un sector que integra el trazado del circuito callejero de Mónaco. Allí, Fangio supo brillar con sus triunfos en 1950 con Alfa Romeo -la primera carrera en Mónaco dentro del Campeonato Mundial de Fórmula 1- y en 1957 con Maserati.