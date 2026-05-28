Se viene una nueva edición de la Colecta Anual de Cáritas

Bajo el lema “70 años alentando la esperanza”, Cáritas Argentina llevará adelante una nueva edición de su tradicional Colecta Anual los próximos viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de junio en parroquias, capillas y comunidades de todo el país.

La campaña solidaria se desarrollará en el marco del 70 aniversario de la institución y tiene como objetivo reunir fondos para sostener los distintos programas de promoción humana que Cáritas impulsa durante todo el año en cada comunidad.

En Balcarce, la tarea que realiza la organización tiene un fuerte impacto social y comunitario. Gracias al aporte de los vecinos se logra acompañar a numerosas familias que atraviesan distintas situaciones de vulnerabilidad.

En la previa al inicio de la colecta 2026, el padre Pablo Etchepareborda, párroco de San José y Santa María, y Marcelo Altamirano (tesorero de Cáritas) visitaron los estudios de Radio 100.9, donde brindaron detalles sobre el trabajo que se desarrolla y el destino de los fondos recaudados.

“La comunidad balcarceña es muy generosa con Cáritas. Año a año nos sorprende”, expresó Etchepareborda, quien además explicó cómo se distribuye lo recaudado: un tercio se destina a Cáritas Nacional, otro tercio a la Diócesis de Mar del Plata y el restante queda en Balcarce para atender las necesidades locales.

Por su parte, Altamirano recordó que durante el año pasado los fondos locales fueron destinados principalmente a dos ejes. “Por un lado se trabajó en ayuda habitacional a través de microcréditos o ayudas particulares para viviendas, baños, techos, conexiones eléctricas y calefacción. Y por otro lado, se acompañó a familias y comunidades con profesionales vinculados a la salud mental”, detalló.

En relación a este año, indicó que el dinero que permanezca en Balcarce será utilizado para cubrir necesidades puntuales detectadas a través de relevamientos realizados por voluntarios y personal de Cáritas.

“Se trabajará sobre necesidades concretas de cada familia. Por ejemplo: camas, garrafas, anafes, colchones, mesas o sillas”, señaló.

Los voluntarios de Cáritas estarán presentes desde el viernes 5 por la mañana en distintas esquinas céntricas de la ciudad y también en las salidas de los bancos para recibir las colaboraciones de los vecinos. Además, habrá urnas distribuidas en diversos comercios de Balcarce.

Desde la organización remarcaron que cada aporte, por más pequeño que sea, resulta fundamental para continuar acompañando a quienes más lo necesitan.

El alías para aquellos que quieras donar es: CARITAS-SANJOSE-BCE