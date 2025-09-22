10.3 C
Florencia Ferraggine clasificó al Nacional de Gimnasia Artística

El pasado fin de semana, en la localidad de Aguas Verdes, partido de La Costa, se llevó a cabo el tercer Provincial clasificatorio hacia el Nacional de Gimnasia Artística, correspondiente a los niveles más altos.

Allí participó la gimnasta Florencia Ferraggine, quien compitió en Nivel 8, Categoría Mayor, y finalizó en la sexta posición, ubicándose entre las doce mejores del certamen. Con este resultado, logró la clasificación al próximo Campeonato Nacional, que se desarrollará del 16 al 18 de noviembre.

Ferraggine, gimnasta y coordinadora de Ser Gimnasia Artística, entrena de manera independiente y sin entrenador. Durante muchos años formó parte del alto rendimiento en la ciudad de Tandil y este 2025 decidió regresar a la competencia tras siete años de inactividad.

“Estoy feliz de representar a mi lugar y al Club Riojano”, expresó tras conseguir el pasaje al Nacional.

Ahora, la deportista intensificará su preparación con el objetivo de llegar en las mejores condiciones y destacarse en la competencia nacional de noviembre.

