Formación para el cuidado digno de las personas mayores

El pasado sábado, se desarrolló de manera presencial en la sala “Dr. Victorio Tommasi” una nueva jornada de la Diplomatura en Cuidados de Personas Mayores, iniciativa articulada entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La propuesta está a cargo de las licenciadas Patricia Torres y Gabriela Landa, especialistas en la temática.

Este espacio formativo tiene como objetivo principal contribuir a la construcción de una red comunitaria de cuidado, que beneficie tanto a los cuidadores como a las personas que requieren acompañamiento. En este marco, se continúa con la elaboración de una base de datos iniciada en 2020, accesible para toda persona que requiera servicios de cuidado calificado.

Autonomía y bienestar

“Nos proponemos formar cuidadores domiciliarios de personas mayores con herramientas teórico-prácticas que permitan delinear las especificidades del rol, incorporando conocimientos sobre la situación de las personas sujetas de cuidado, sus redes de apoyo y el territorio en el que viven. Además, buscamos promover una formación enmarcada en la lógica de los derechos humanos, que favorezca la autonomía y el bienestar psicosocial de las personas mayores”, explicaron las profesionales.

Asimismo, destacaron la importancia de que la formación continua legitime el rol del cuidador/a a través de una certificación académica, reconociendo el valor social de su tarea.

Entre los principales ejes de trabajo, se encuentran:

Fortalecer la autovaloración y el autocuidado de las/os cuidadores.

Brindar herramientas sólidas para abordar la vinculación entre género y cuidados.

Apoyar la inserción laboral de los cuidadores dentro de su comunidad.

Implementar y mantener un registro actualizado de las personas que han completado la formación.

Con iniciativas como esta, la comuna y la Universidad refuerzan su compromiso con una sociedad más inclusiva, donde el cuidado de las personas mayores sea una tarea reconocida, profesionalizada y profundamente humana.