Francisco Tamagno giró en Mar del Plata con la Dodge campeona

El piloto balcarceño Francisco Tamagno realizó una jornada de pruebas en el autódromo de Mar del Plata junto al equipo MV Sport Group, con el objetivo de evaluar el funcionamiento del auto a una semana del inicio del campeonato del Turismo Special de la Costa (TSC).

De cara a su segunda temporada en la categoría, Tamagno apostará este año a la Dodge con la que Marcelo Doumic se consagró campeón en 2025. El vehículo fue sometido a un repaso integral en Balcarce durante el receso, además de adaptarse a las modificaciones reglamentarias vigentes para esta temporada.

La prueba tuvo como finalidad comprobar el rendimiento general del auto tras los trabajos realizados, tanto en el chasis como en el motor, que había sido banqueado la semana pasada. Tras la jornada en pista, piloto y equipo se mostraron conformes con las primeras conclusiones.

Uno de los puntos a trabajar de cara a las próximas pruebas será el comportamiento del auto en el tren delantero, producto de la nueva medida de trocha establecida por el reglamento.

“Me estoy adaptando de menor a mayor y aprovechamos para dar unas cuantas vueltas. La verdad que los chicos del MV han laburado un montonazo y se repasó todo, lo mismo que al motor que se banqueó la semana pasada. Vinimos a dar unas vueltas porque el viernes no podíamos probar, y teníamos que hacerlo hoy sí o sí para no llegar tan crudos”, explicó Tamagno.

El piloto también señaló que, si bien no se buscaron tiempos de referencia, las sensaciones fueron positivas: “Nos volvemos contentos. No sacamos ningún tiempo pero no fue malo para un día normal en el que la pista está lavada, algo lógico. Obviamente nos falta, pero hay que seguir adaptándolo”.

En relación a los cambios reglamentarios, agregó: “Con la nueva trocha que se reglamentó el auto tiene una tendencia de trompa grande, pero estamos trabajando para corregirla y tratar de revertirlo”.

Para esta temporada, Tamagno llevará el número 11 en los laterales de su unidad, que contará con la motorización de Facundo López. La suya será además la segunda Dodge que integrará la grilla cuando el campeonato del TSC levante el telón el próximo fin de semana en el autódromo de Mar del Plata.