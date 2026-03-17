Fuego en la parte delantera de un camión

Un principio de incendio afectó este martes poco después de la hora 13 a un camión en el sector del barrio “El Cruce”, generando preocupación entre vecinos de la zona.

El foco ígneo se originó en la parte del motor del rodado y provocó daños materiales en la zona delantera. Ante la situación, intervino una dotación de Bomberos Voluntarios que logró controlar rápidamente las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia el resto del habitáculo.

Gracias al rápido accionar del personal, el siniestro no pasó a mayores y no se registraron personas heridas.