Fuerte impacto de vehículo contra un árbol

Un automóvil protagonizó un despiste este viernes por la mañana en la intersección de avenida Italia (107) y Maipú.

El hecho se produjo cuando el conductor de un Volkswagen Gol, por causas que se intentan establecer, perdió el control del rodado tras atravesar un reductor de velocidad. Como consecuencia, el vehículo se desvió de la calzada, subió a la vereda y finalizó su recorrido al impactar contra un árbol.

Afortunadamente, el ocupante resultó ileso y, al momento del siniestro, no circulaban peatones por el sector, lo que evitó consecuencias mayores.

En el lugar trabajaron agentes del área de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del episodio.