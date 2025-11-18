Fuerte participación comunitaria en jornada “Pueblo Nuevo en Acción”

Este martes concretó la jornada “Pueblo Nuevo en Acción” en el CIC II, una propuesta que reunió a instituciones, organizaciones y vecinos del barrio en un espacio de encuentro, integración y difusión de actividades desarrolladas durante el año. La iniciativa contó con la presencia del intendente Esteban Reino, la secretaria de Desarrollo Social, Paola Moreno, el director de Políticas de Inclusión, Rodolfo Camino; la directora de la Escuela de Educación Secundaria Nº 7, María José Latino, y el cura párroco Pablo Etchepareborda, entre otros.

Desde las primeras horas, el predio se pobló de vecinos que se acercaron a recorrer los stands institucionales, disfrutar de las propuestas culturales y participar de las dinámicas recreativas. La apertura formal incluyó la presentación del cantante Nahuel González y el tradicional corte de cintas de la Unión Vecinal, que celebró su primer encuentro. En paralelo, el equipo de Promotores Ambientales, encabezado por Santiago Garrido, compartió información sobre políticas de cuidado ambiental y entregó folletería y bolsas reutilizables, generando gran interés entre las familias.

A lo largo de la jornada, múltiples instituciones exhibieron sus programas y talleres: la exposición de equinoterapia a cargo de Marisol Girotti, la muestra del taller de costura del Envión Educativo, juegos deportivos, espacios de salud mental, y la propuesta “Nuestras emociones” de la EP Nº 8, inspirada en la ESI. También hubo juegos interactivos a cargo del Servicio Local, actividades lúdicas del Jardín Nº 913 y una destacada muestra de la Escuela Secundaria Nº 7, que presentó su huerta, productos elaborados y proyectos articulados con distintas entidades.

Balance de la jornada

Las autoridades coincidieron en destacar el valor de este tipo de encuentros, que permiten visualizar el trabajo cotidiano de las instituciones y, al mismo tiempo, promover la participación activa de la comunidad. En ese sentido, subrayaron la respuesta de los vecinos, la variedad de propuestas y la articulación lograda entre las diferentes áreas municipales, escuelas y organizaciones barriales.