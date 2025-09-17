Fútbol: La Liga programó la fecha número 17 del Torneo «Copa Centenario de San Agustín»

Desde la Liga Balcarceña de Fútbol se programó la fecha N° 17 del Torneo de Primera División que organiza la Liga Balcarceña de Fútbol.
A continuación el detalle:
SÁBADO 20/09/2025
CANCHA: BOCA JUNIORS
*09.30 hs 10° Boca Jrs – FC Agrarias
*10.45 hs Fem 10 Boca Jrs – Los Patos FC
*12.15 hs 6° Boca Jrs – FC Agrarias
*14.00 hs 4° Boca Jrs – FC Agrarias
*16.00 hs 1° Boca Jrs – FC Agrarias
CANCHA: AMIGOS UNIDOS
*09.30 hs 10° Atlético San Agustín – Racing FC
*10.45 hs 8° Atlético San Agustín – Racing FC
*12.15 hs 6° Atlético San Agustín – Racing FC
*14.00 hs 4° Atlético San Agustín – Racing FC
*16.00 hs 1° Atlético San Agustín – Racing FC
CANCHA: CLUB TELÉFONOS
*11.30 hs 9° Ferroviarios – Amigos Unidos (liguilla)
*13.00 hs 7° Ferroviarios – Atlético San Manuel
*14.30 hs Fem. 10 Ferroviarios – Atlético San Manuel
*16.00 hs Fem. Ferroviarios – Atlético San Manuel
CANCHA: LOS PATOS FC
*12.00 hs. 11° Los Patos FC – Amigos Unidos (liguilla)
*13.45 hs 7° Dep. Los Pinos – Amigos Unidos
*14.15 hs 5° Dep. Los Pinos – Amigos Unidos
*16.00 hs Fem Dep. Los Pinos – Amigos Unidos
CANCHA: RACING FC
*13.15 hs 9° San Lorenzo – Sp. Trabajo Mitre
*14.30 hs 7° San Lorenzo – Sp. Trabajo Mitre
*16.00 hs Fem. San Lorenzo – Sp. Trabajo Mitre
DOMINGO 22/09/25
CANCHA: RACING FC
*09.30 hs 10° San Lorenzo – Sp. Trabajo Mitre
*10.45 hs 8° San Lorenzo – Sp. Trabajo Mitre
*12.15 hs 6° San Lorenzo – Sp. Trabajo Mitre
*14.00 hs 4° San Lorenzo – Sp. Trabajo Mitre
*16.00 hs 1° San Lorenzo – Sp. Trabajo Mitre
CANCHA: LOS PATOS FC
*11.00 hs. Fem 10. Racing Blanco – Racing Celeste ( liguilla)
*12.30 hs 8° Dep. Los Pinos – Amigos Unidos
*14.00 hs 4°Dep. Los Pinos – Amigos Unidos
*16.00 hs 1° Dep. Los Pinos – Amigos Unidos
CANCHA: CLUB TELÉFONOS
*11.00 hs 10° Ferroviarios – Atlético San Manuel
*12.15 hs 6° Ferroviarios – Atlético San Manuel
*14.00 hs 4° Ferroviarios – Atlético San Manuel
*16.00 hs 1° Ferroviarios – Atlético San Manuel
CANCHA: BOCA JUNIORS
*10.15 hs. 11° Boca Jrs – FC Agrarias
*11.30 hs 9° Boca Jrs – Racing FC
*12.45 hs 7° Boca Jrs – FC Agrarias
*14.15 hs 5° Boca Jrs – FC Agrarias
*16.00 hs Fem. Boca Jrs – FC Agrarias
CANCHA: AMIGOS UNIDOS
*11.30 hs 11° Atlético San Agustín – Racing FC
*12.45 hs 7° Atlético San Agustín – Racing FC
*14.15 hs 5° Atlético San Agustín – Racing FC
*16.00 hs Fem. Atlético San Agustín – Racing FC