10.3 C
Balcarce
miércoles 17, septiembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Fútbol: La Liga programó la fecha número 17 del Torneo «Copa Centenario de San Agustín»

Desde la Liga Balcarceña de Fútbol se programó la fecha N° 17 del Torneo de Primera División que organiza la Liga Balcarceña de Fútbol.

A continuación el detalle:

SÁBADO 20/09/2025

CANCHA: BOCA JUNIORS

*09.30 hs  10° Boca Jrs – FC Agrarias 

*10.45 hs  Fem 10  Boca Jrs – Los Patos FC 

*12.15 hs    6° Boca Jrs – FC Agrarias

*14.00 hs    4° Boca Jrs – FC Agrarias 

*16.00 hs    1° Boca Jrs – FC Agrarias

CANCHA: AMIGOS UNIDOS

*09.30 hs 10° Atlético San Agustín – Racing FC 

*10.45 hs   8° Atlético San Agustín – Racing FC 

*12.15 hs   6° Atlético San Agustín – Racing FC 

*14.00 hs   4°  Atlético San Agustín – Racing FC 

*16.00 hs   1°  Atlético San Agustín – Racing FC 

CANCHA: CLUB TELÉFONOS

*11.30 hs    9° Ferroviarios – Amigos Unidos (liguilla)

*13.00 hs    7°  Ferroviarios – Atlético San Manuel 

*14.30 hs   Fem. 10  Ferroviarios – Atlético San Manuel 

*16.00 hs   Fem.  Ferroviarios – Atlético San Manuel 

CANCHA: LOS PATOS FC 

*12.00 hs.  11° Los Patos FC – Amigos Unidos (liguilla) 

*13.45 hs    7° Dep. Los Pinos – Amigos Unidos 

*14.15 hs    5° Dep. Los Pinos – Amigos Unidos

*16.00 hs    Fem Dep. Los Pinos – Amigos Unidos 

CANCHA: RACING FC  

*13.15 hs    9°  San Lorenzo – Sp. Trabajo Mitre

*14.30 hs    7°  San Lorenzo – Sp. Trabajo Mitre

*16.00 hs   Fem.  San Lorenzo – Sp. Trabajo Mitre

DOMINGO 22/09/25

CANCHA: RACING FC 

*09.30 hs   10° San Lorenzo – Sp. Trabajo Mitre

*10.45 hs     8° San Lorenzo – Sp. Trabajo Mitre

*12.15 hs     6° San Lorenzo – Sp. Trabajo Mitre

*14.00 hs     4°  San Lorenzo – Sp. Trabajo Mitre

*16.00 hs     1°  San Lorenzo – Sp. Trabajo Mitre

CANCHA: LOS PATOS FC 

*11.00 hs.  Fem 10. Racing Blanco – Racing Celeste ( liguilla)

*12.30 hs     8° Dep. Los Pinos – Amigos Unidos 

*14.00 hs     4°Dep. Los Pinos – Amigos Unidos 

*16.00 hs     1° Dep. Los Pinos – Amigos Unidos 

CANCHA: CLUB TELÉFONOS

*11.00 hs   10° Ferroviarios – Atlético San Manuel 

*12.15 hs     6° Ferroviarios – Atlético San Manuel 

*14.00 hs     4° Ferroviarios – Atlético San Manuel 

*16.00 hs     1° Ferroviarios – Atlético San Manuel 

CANCHA: BOCA JUNIORS

*10.15 hs.   11° Boca Jrs – FC Agrarias

*11.30 hs      9° Boca Jrs – Racing  FC  

*12.45 hs      7°  Boca Jrs – FC Agrarias 

*14.15 hs      5°  Boca Jrs – FC Agrarias

*16.00 hs    Fem.   Boca Jrs – FC Agrarias

CANCHA: AMIGOS UNIDOS 

*11.30 hs     11° Atlético San Agustín – Racing FC 

*12.45 hs       7°  Atlético San Agustín – Racing FC 

*14.15 hs       5°  Atlético San Agustín – Racing FC

*16.00 hs    Fem.  Atlético San Agustín – Racing FC 

0
36
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.