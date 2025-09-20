10.3 C
Fútbol: Partidos del domingo suspendidos por el mal tiempo

La Mesa Directiva de la Liga Balcarceña de Fútbol resolvió suspender la fecha programada para este domingo en todas las categorías, debido al mal estado de los campos de juego tras las lluvias recientes y ante los pronósticos de nuevas precipitaciones en la región.

La decisión fue adoptada este sábado por la tarde, durante una reunión realizada en la sede de la Liga, donde se evaluaron las condiciones de las canchas luego de los encuentros disputados en la jornada anterior.

Según informaron desde la organización, la fecha será reprogramada el próximo martes.

Desde la entidad indicaron que la medida busca resguardar la integridad física de los futbolistas, preservar los escenarios deportivos y asegurar el desarrollo del calendario competitivo.

