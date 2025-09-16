Gimnastas de UP participaron en la Final Provincial en Aguas Verdes

Del 9 al 14 de septiembre, gimnastas de Up formaron parte de la Final Provincial que se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal de Aguas Verdes. El torneo reunió a 1.500 gimnastas de toda la provincia de Buenos Aires y representó la última instancia clasificatoria para los torneos nacionales que se disputarán en los últimos meses del año.

En el Nivel 1 compitieron las siguientes gimnastas: Isabela Ercolano, Lola Marinone, Ainhoa Sánchez Romero, Olivia Dipierro, Giovana Ríos, Lola Cangini, Alma Castaño Báez, Tiziana Olivera, Emilia Rodríguez, Ámbar Blasyih, Clara Contreras y Tiziana Robledo.

En el Nivel 3 participaron: Olivia Deluca, Francesca Deluca, Jazmín Mangoni, Alma Faciglione e Irene Feingold.

Irene Feingold clasificó al Torneo Nacional de Nivel 3, que se realizará en Mar de Ajó en octubre. Por su parte, Giovana Ríos y Tiziana Robledo avanzaron a la Final Regional de Niveles 1 y 2, que tendrá lugar en Rosario.

Las deportistas estuvieron acompañadas por sus profesoras Agustina Petruccelli y Daiana Schimpf.