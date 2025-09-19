Gimnastas de UP se destacaron en un Provincial

Las deportistas que representan a Gimnasio Up, acompañadas por sus profesoras Agustina Petruccelli y Daiana Schimpf, tuvieron una destacada actuación durante un provincial de gimnasia artística.

Irene Feingold logró su clasificación al Torneo Nacional de Nivel 3 a realizarse en Mar de Ajó en octubre. En tanto, Giovana Ríos y Tiziana Robledo consiguieron pasar a la Final Regional de niveles 1 y 2 que tendrá lugar en Rosario.

La actividad se desarrolló del 9 al 14 de este mes en el Polideportivo Municipal de Aguas Verdes, donde se presentaron las mejores 1500 gimnastas de toda la provincia de Buenos Aires.

Se trató de la última instancia clasificatoria para los torneos nacionales que se realizarán durante los últimos meses del año.

En nivel 1 participaron: Isabela Ercolano, Lola Marinone, Ainhoa Sánchez Romero, Olivia Dipierro, Giovana Ríos, Lola Cangini, Alma Castaño Báez, Tiziana Olivera, Emilia Rodríguez, Ambar Blasyih, Clara Contreras y Tiziana Robledo.

En nivel 3: Olivia Deluca, Francesca Deluca, Jazmín Mangoni, Alma Faciglione e Irene Feingold.