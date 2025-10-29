10.3 C
Balcarce
miércoles 29, octubre, 2025
Gimnastas participaron en Rosario

Luego de varias instancias clasificatorias, dos gimnastas de UP participaron de la final regional de zona Centro que se realizó en Rosario.

Tuvo lugar en instalaciones de la Federación Santafesina de Gimnasia y contó con las mejores gimnastas de los niveles 1 y 2 de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

Giovana Ríos fue campeona del nivel 1B preinfantil, obtuvo el primer puesto en salto, tercer lugar en suelo y fue subcampeona por equipos

Tiziana Robledo obtuvo el undécimo puesto en la categoría Juvenil de nivel 1, segundo puesto en paralelas y primer puesto por equipos.

