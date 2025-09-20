Golpeó a su mamá: fue derivado a la Unidad 44 de Batán

Un joven de 25 años fue detenido tras ser denunciado por su madre, de 47 años, por un episodio de violencia familiar ocurrido en calle 24 bis al 1600.

El hecho fue advertido por vecinos a través de un llamado al Centro de Monitoreo Municipal, donde se informó que el agresor se encontraba atacando a su progenitora dentro de la vivienda.

Personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce se presentó en el lugar y procedió a la aprehensión del joven, quien momentos antes había tomado del cuello a la mujer y la había amenazado de muerte.

La víctima no sufrió lesiones físicas y se constató que no era la primera vez que atravesaba situaciones de violencia por parte del acusado.

La Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, dispuso la aprehensión del joven por el delito de “Amenazas” y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.