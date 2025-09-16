Grosso hizo podio en duatlón marplatense

El deportista local Santiago Grosso tuvo una destacada actuación durante su participación en el Campeonato Marplatense de Duatlón que finalizó el último fin de semana.

El balcarceño se ubicó en el sexto lugar en la clasificación general y segundo en la categoría 35-39 años durante la segunda fecha que se disputó en la zona de Punta Mogotes.

La primera fecha había sido en junio. Teniendo en cuenta la sumatoria de ambos dúas el balcarceño quedó en el tercer puesto del campeonato.

Santiago participó en la prueba donde debían completar 5km de running, 20 de ciclismo y otros 2,5 km de running sobre un bello trazado con vistas al mar.