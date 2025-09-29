Guadalupe Rodríguez obtuvo el cuarto puesto en competencia de ciclismo en Tandil

El domingo 28 de septiembre, la ciclista balcarceña Guadalupe Rodríguez participó de una competencia organizada por el Tandil Cicles Club, en la ciudad de Tandil. El evento se realizó en homenaje a Luis «Chichín» Rodríguez y fue fiscalizado por la agrupación Mar y Sierra, en el marco del 14° aniversario de la pista municipal de ciclismo L. OTS.

Rodríguez logró posicionarse en el cuarto lugar del podio. Al finalizar la competencia, expresó su agradecimiento a su familia, a su entrenador Agustín Fraysse, a Guillermo Colavita por el mantenimiento de las bicicletas, a Juan Dagil, Daniel Celaya, Patricia y Marcos González con su team, y a todos los amigos que colaboraron con su apoyo económico.