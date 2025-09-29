10.3 C
Balcarce
lunes 29, septiembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Guadalupe Rodríguez obtuvo el cuarto puesto en competencia de ciclismo en Tandil

El domingo 28 de septiembre, la ciclista balcarceña Guadalupe Rodríguez participó de una competencia organizada por el Tandil Cicles Club, en la ciudad de Tandil. El evento se realizó en homenaje a Luis «Chichín» Rodríguez y fue fiscalizado por la agrupación Mar y Sierra, en el marco del 14° aniversario de la pista municipal de ciclismo L. OTS.

Rodríguez logró posicionarse en el cuarto lugar del podio. Al finalizar la competencia, expresó su agradecimiento a su familia, a su entrenador Agustín Fraysse, a Guillermo Colavita por el mantenimiento de las bicicletas, a Juan Dagil, Daniel Celaya, Patricia y Marcos González con su team, y a todos los amigos que colaboraron con su apoyo económico.

0
9
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.