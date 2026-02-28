Guzmán: «El que gana la interna conduce y el que pierde acompaña»

El próximo domingo 15 de marzo, el Partido Justicialista llevará adelante sus elecciones internas, en un proceso que definirá la conducción partidaria a nivel local. Con un padrón compuesto por 323 electores, los afiliados deberán elegir entre las candidaturas de Sergio Aranaga y Jorge Guzmán.

En diálogo con Radio 100.9, uno de los postulantes, Jorge Guzmán, sostuvo que el principal objetivo de su espacio es fortalecer al partido y dejar de lado los egoísmos que —según reconoció— han marcado la vida interna del Justicialismo en los últimos años.

“Se han notado serias fisuras dentro de lo que son los integrantes del Justicialismo: en varias oportunidades se ha tratado de mostrar alguna imagen de unión que distaba mucho de la realidad y eso generó que a una elección vayamos todos separados. Acá el que pierde acompaña y el que gana conduce, eso sería lo ideal”, expresó Guzmán.

El candidato también hizo autocrítica respecto de la situación interna del partido y reconoció que las divisiones han debilitado a una fuerza política histórica. En ese sentido, consideró que es momento de reconocer los errores para reconstruir la cohesión y recuperar protagonismo.

Consultado sobre la militancia que se fue alejando del espacio, Guzmán señaló: “A mí me parece que ha quedado mucha gente en el camino dentro del partido, que prácticamente se la dejó tirada y que no se le ha dado importancia. Hablo de compañeros que han trabajado mucho dentro del Justicialismo y hoy no tienen un lugar”.

De cara a los comicios internos, el dirigente remarcó la necesidad de reordenar el partido y convocar a quienes se sintieron desplazados, con el objetivo de consolidar una estructura más amplia y participativa tras la elección del domingo 15 de marzo.