Hombre detenido por masturbarse frente a niños en el Cerro

En horas de la tarde del jueves, un llamado a la Central de Emergencias 911 alertó sobre la presencia de un hombre que se encontraba masturbándose frente a un grupo de niños en el parque municipal Cerro “El Triunfo”, en la zona de retamas cercana a los juegos infantiles ubicados junto a las canchas de básquetbol.

Al lugar acudió personal de la Estación de Policía Comunal, quienes al arribar observaron que el sujeto intentó darse a la fuga, al tiempo que fue reducido y aprehendido en el lugar.

El detenido es un hombre de 48 años, con domicilio en la ciudad, quien quedó imputado por el delito de “Exhibiciones obscenas agravadas”, debido a que el hecho ocurrió en presencia de menores de edad.

La intervención judicial estuvo a cargo de la UFI en Flagrancia, a cargo del Dr. Leandro Arévalo, quien avaló el procedimiento y dispuso el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán, una vez cumplidos los recaudos legales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...