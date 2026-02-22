Homenaje a Laboritto, De Benedectis, Romera, Tieri y Kissling en el Día del Mecánico

La Fundación Fangio celebrará el Día del Mecánico con un reconocimiento a la trayectoria

La Fundación Fangio llevará adelante el próximo martes 24 de febrero, a partir de las 19 horas, una jornada especial para conmemorar el Día del Mecánico, con un acto en el que se distinguirá a figuras que se han desempeñado con éxito y compromiso en este rubro fundamental para la historia del automovilismo.

La iniciativa busca poner en valor el trabajo silencioso pero imprescindible de los mecánicos, protagonistas clave en el desarrollo deportivo y tecnológico de la actividad motor, cuyo aporte resulta determinante tanto en la competencia como en la evolución de los vehículos.

En ese marco, el tradicional Paseo de los Mecánicos de calles 17 y 18, será también un espacio de encuentro para compartir experiencias, anécdotas y rendir homenaje a quienes dedicaron su vida a los talleres y a las pistas, fortaleciendo el vínculo entre generaciones.

La jornada tendrá además un significado especial al celebrarse en memoria de “Toto” Fangio, figura emblemática del automovilismo y símbolo permanente de la ciudad, cuya historia deportiva estuvo siempre acompañada por el talento y la dedicación de los mecánicos que formaron parte de sus equipos.

Los homenajeados serán Johnny Laboritto, Johnny De Benedectis, Jorge Romera, Héctor Tieri y Guillermo Kissling.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...