Hospital Interzonal de Mar del Plata quedó sin camas de internación y la Provincia advierte por la presión sobre el sistema público

El Ministerio de Salud bonaerense informó que el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Alende” de Mar del Plata no dispone actualmente de camas de internación. Según el comunicado difundido este jueves, hay 45 pacientes en la guardia y otros 17 que esperan ser admitidos para su derivación por requerir atención de mayor complejidad.

La cartera sanitaria provincial atribuyó parte de la situación a las dificultades de articulación entre el sistema público, el sector privado y las obras sociales. En particular, señaló al PAMI como uno de los factores que, según su diagnóstico, incrementaron la demanda sobre el hospital provincial.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio, tres clínicas que históricamente recibían pacientes correspondientes a la cápita de PAMI habrían dejado de hacerlo. La Provincia sostuvo que algunos pacientes son derivados o concurren al hospital público sin una evaluación previa en guardia ni un proceso formal de derivación, lo que incrementa la llegada de ambulancias privadas al establecimiento.

Sin disponibilidad de camas

El Hospital Alende, que tiene carácter interzonal y recibe pacientes de distintos puntos de la Región Sanitaria VIII, mantiene actualmente 45 personas en atención en la guardia y otras 17 a la espera de ingreso por requerir la complejidad del establecimiento.

Frente a este escenario, el Ministerio indicó que el hospital debe priorizar las emergencias y urgencias con riesgo de vida y que no puede absorber el resto de la demanda ambulatoria y no urgente que, según la Provincia, está siendo trasladada desde el sector privado.

La cartera sanitaria también señaló un incremento de la demanda en la UPA 13 de Mar del Plata. Entre enero y julio, las admisiones pasaron de 17.934 en 2024 a 34.190 en 2026, lo que representa un aumento del 90,6%. En julio de este año se registraron 5.620 admisiones, el valor mensual más elevado de la serie mencionada por el Ministerio.

Desde la Provincia señalaron que la red pública sostiene la atención de pacientes que requieren asistencia, pero advirtieron que no puede constituirse en la única respuesta ante los problemas que afectan al sistema de prestadores.

En ese sentido, el Ministerio de Salud bonaerense reclamó una intervención para normalizar la atención de los afiliados de PAMI y garantizar las prestaciones correspondientes, con el objetivo de evitar que la situación continúe afectando la capacidad de respuesta de la red sanitaria regional.

El comunicado difundido por la Provincia presenta esta situación como consecuencia, entre otros factores, de decisiones vinculadas al sistema sanitario nacional. Esa interpretación corresponde al Gobierno bonaerense y no implica, por sí misma, una evaluación independiente sobre las causas del escenario asistencial.