Una mujer resultó herida tras un choque entre una moto y una camioneta en avenida Cereijo

Una mujer resultó herida este jueves tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de avenida Cereijo (31) y calle 10.

Por circunstancias que son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Motomel DLX 110 cc, conducida por una mujer, y una camioneta Renault Duster.

Según indicaron testigos que se encontraban en el lugar, la camioneta habría realizado una maniobra de giro en U. En ese momento, la motociclista no habría logrado esquivarla y terminó impactando contra el vehículo.

Como consecuencia del siniestro, la conductora de la moto fue asistida por personal del SAME y posteriormente trasladada al Hospital Municipal para su atención.

En el lugar también trabajaron agentes de Tránsito y efectivos de la Policía Comunal.