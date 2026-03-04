Hospital: Quedó inaugurado un oratorio provisorio

En la mañana de este miércoles, quedó habilitado, de manera provisoria, un oratorio en la planta baja del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”, ubicado en el pasillo que conduce al sector de Farmacia.

Participaron del sencillo acto el cura párroco Pablo Etchepareborda, el director asociado Javier Reino, la supervisora Sofía Gianetti, y los concejales Viviana Erreguerena y Javier Menone, quienes acompañaron la bendición de la imagen de la Virgen de Luján que ya se encuentra en el lugar.

Durante la ceremonia, el padre Etchepareborda elevó una oración y pidió que “María de Luján cobije con su manto a cada paciente, a sus familias y a todo el personal de salud que entrega su vocación en este hospital”. Asimismo, rogó que el nuevo espacio “sea un rincón de consuelo, de esperanza y de fortaleza para quienes atraviesan momentos de dolor”, e invitó a la comunidad hospitalaria a acercarse “con fe sencilla, confiando en que Dios siempre acompaña”.