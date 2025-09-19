10.3 C
Balcarce
viernes 19, septiembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Hoy debuta la cabaña Santa María con su remate Angus en Balcarce

La cabaña Santa María, ubicada en la localidad de La Dulce, realizará hoy su primer remate anual de reproductores Angus colorado.

El evento se desarrollará a partir de las 14 horas en las instalaciones feria de la Sociedad Rural de Balcarce, con un almuerzo previo. La jornada no se suspende por lluvia.

El remate estará a cargo de la firma martillera Horacio San Martín y Cía. S.A., a través del martillero Ricardo Arzoz.

Según lo anunciado, se pondrán a la venta 3 toros Puros de Pedigree y 15 toros Puros Controlados Angus colorado, aptos para vaquillonas de 15 meses. También saldrán a pista 20 vaquillonas Puras Controladas y 20 vaquillonas generales, hijas de Redfire, con parición en otoño.

La subasta se realizará en forma presencial y también será transmitida por streaming, con sistema de pre ofertas, a través de la plataforma Clic Rural.

Desde la organización se informó que habrá facilidades de pago para los compradores.

0
27
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.