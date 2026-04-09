Hoy sesiona el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante llevará adelante hoy, desde las 19:30, la tercera sesión ordinaria del período 2026, con un orden del día que incluye expedientes vinculados a la compensación de excesos presupuestarios, pedidos de obras en distintos barrios y proyectos relacionados con salud, cultura y educación.

Uno de los ejes centrales de la jornada estará dado por el tratamiento de varios proyectos de Ordenanza elevados al Departamento Ejecutivo. Las iniciativas apuntan a la compensación y convalidación de excesos presupuestarios registrados al cierre del ejercicio 2025, tanto en la administración central como en el organismo descentralizado del Hospital Municipal Subzonal. Se trata de herramientas habituales en esta etapa del año legislativo, que permiten regularizar partidas y ajustar el balance financiero municipal.

En materia de salud, el temario incluye propuestas orientadas a reforzar la prevención. Entre ellas, se destaca un proyecto que solicita la implementación de campañas de control y prevención de roedores en salas de atención primaria, así como una iniciativa destinada a promover políticas públicas para la detección temprana y prevención del cáncer colorrectal en la ciudad.

Por otra parte, durante la sesión se hará uso de la Banca 19, un espacio de participación ciudadana, donde un vecino expondrá sobre la situación de la Cooperativa de Electricidad.