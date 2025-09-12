Huck y Felices a la Final Provincial

Osvaldo Huck y Juan Carlos Felices ganaron la etapa regional de la disciplina de cartas conocida como Mus y, de esa manera, se aseguraron el pase a la final de los Juegos Bonaerenses que se desarrollará en Mar del plata entre el 12 y el 17 de octubre.

Los balcarceños del área de Adultos Mayores compitieron ayer en el Complejo Kabryl de la ciudad de Necochea, donde enfrentaron parejas de la Región XVI provenientes de Lobería, Mar del Plata, Tandil, Necochea, Ayacucho, Mar Chiquita y General Alvarado.