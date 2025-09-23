Inauguraron oficialmente la nueva Línea 2 de 33 kV entre Balcarce y San Manuel

Este martes quedó formalmente inaugurada la Línea 2 de media tensión de 33 kV que une Balcarce con San Manuel. La obra fue encabezada por el Subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Gastón Ghioni, y se desarrolló frente a la Estación Transformadora Balcarce.

Participaron del acto el Director Provincial de Energía, Lic. Marcelo Luis Garrido; la Directora de Seguimiento Económico, Dra. Sol Di Gerónimo; el Intendente Municipal de Balcarce, Dr. Esteban Reino; el Presidente de la Cooperativa de Electricidad, Mario Aníbal Sotelo; representantes del gremio Luz y Fuerza Mar del Plata; y autoridades de la Cooperativa de Electricidad de San Manuel.

La obra fue ejecutada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Consiste en una línea de 77 kilómetros de extensión, que parte desde la Estación Transformadora Balcarce hasta la Estación Transformadora San Manuel.

Según informaron, la nueva infraestructura permitirá mejorar el suministro eléctrico en zonas rurales y facilitar el desarrollo de actividades industriales, comerciales y agrícolas. También se destacó que la línea incrementa la potencia instalada, lo que permitirá incorporar más de 4.000 nuevos usuarios.

Durante el acto, Mario Aníbal Sotelo señaló: “Hace muchos años soñamos con esta nueva línea y hoy podemos decir que es una realidad”. También afirmó que la obra “queda para siempre para los socios” y destacó su impacto en el desarrollo energético de la región.

El Intendente Esteban Reino expresó que la obra fue posible gracias al acompañamiento del gobierno provincial y planteó la necesidad de “seguir trabajando juntos, en beneficio de todos los balcarceños”.

Por su parte, el Subsecretario Ghioni señaló que esta es la obra número 28 inaugurada durante su gestión. “Tenemos la definición del Gobernador de continuar con cada obra en marcha. Entendemos que cada obra no es de los gobiernos de turno, sino de cada pueblo y cada vecino, que son los que se verán beneficiados”, afirmó.

Ghioni también se refirió a las dificultades financieras actuales y aseguró que, a pesar de la falta de financiamiento nacional, el gobierno provincial continuará con las obras planificadas. “La energía es condición necesaria para mejorar la calidad de vida de cada vecino, para que haya empleos de calidad, valor agregado, desarrollo local e igualdad de oportunidades”, concluyó.