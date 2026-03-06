Incendio de magnitud en el cerro El Triunfo: trabajaron Bomberos Voluntarios

En la tarde de este viernes se registró un incendio de magnitud en el Cerro El Triunfo, que debió ser controlado por los Bomberos Voluntarios de Balcarce.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, el fuego comenzó a propagarse desde la zona de la Virgen y avanzó hasta la parte alta del anfiteatro. En ese sector el volumen de las llamas fue considerablemente mayor debido a la gran presencia de pastos y retamas secas.

Las condiciones climáticas también jugaron un papel clave en el desarrollo del siniestro. El viento registrado durante la tarde, sumado a la combustión del material vegetal seco, provocó que el incendio se extendiera rápidamente hacia distintos sectores del cerro.

Ante esta situación, los servidores públicos desplegaron un operativo en el lugar trabajando con líneas de agua y herramientas manuales, como látigos, para contener y frenar el avance del fuego.

Al menos dos unidades de Bomberos intervinieron en el sitio. Una vez que el foco ígneo fue controlado, el personal continuó con tareas de enfriamiento para evitar posibles rebrotes.

Cabe señalar que la falta de lluvias en el partido de Balcarce ha provocado que gran parte de la vegetación se encuentre seca, lo que genera condiciones propicias para la propagación de este tipo de incendios.

Se desconocen los motivos del inicio del fuego.