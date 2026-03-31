Incertidumbre en el inicio del fútbol local: falta la verificación policial en los estadios

La temporada 2026 de la Liga Balcarceña de Fútbol atraviesa horas de incertidumbre. En las últimas horas, la entidad informó a través de sus redes sociales que aún no se ha realizado la verificación policial de seguridad en los estadios donde deben disputarse los torneos locales, situación que impide confirmar el inicio de la competencia, previsto en principio para este fin de semana.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, el procedimiento iba a llevarse a cabo este martes, pero las condiciones climáticas obligaron a suspender la recorrida del personal policial. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional no resulta alentador, ya que anticipa probabilidad de lluvias también para este miércoles, lo que complicaría nuevamente las tareas de inspección.

En este contexto, crece la expectativa y también la preocupación entre los clubes, jugadores, hinchas y organizadores, que aguardan definiciones para poner en marcha una nueva temporada.

En diálogo con este medio, el presidente de la Liga, Héctor Strático, aseguró que desde el punto de vista administrativo “está todo listo” para comenzar el certamen. Sin embargo, remarcó que resta cumplir con un aspecto clave: la verificación de los campos de juego en materia de seguridad, requisito indispensable para habilitar el inicio del campeonato.