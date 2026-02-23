Incumplió una medida cautelar: fue aprehendida

Personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce intervino en las últimas horas en un hecho caratulado “Desobediencia”, con intervención de la UFIJE de Flagrancia.

El procedimiento se inició a raíz de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de una mujer junto a dos menores de edad en la intersección de calles 35 y 12, incumpliendo una medida cautelar vigente respecto de su ex pareja.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la femenina se encontraba alterada y profiriendo insultos hacia el masculino involucrado. De acuerdo a lo manifestado en el lugar, habría intentado agredirlo sin lograr su cometido, aunque sí golpeó a un tercero que se encontraba presente, ocasionándole una lesión de carácter leve. El damnificado no instó acción penal.

Asimismo, se verificó que ambas partes se hallaban debidamente notificadas de la medida judicial en vigencia. Se dio intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, que dispuso una medida de abrigo para los menores con un familiar directo.

Mantenida comunicación con la Fiscalía interviniente, se ordenó la aprehensión de la imputada por el delito de Desobediencia, su traslado a la dependencia correspondiente y la remisión de las actuaciones a sede judicial.