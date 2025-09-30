«Infinitas caricias», este sábado en Cultura

El próximo sábado 4 y con motivo del mes en el cual se celebra el “Día de la Madre”, se realizará un espectáculo artístico en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, que llevará la denominación “Infinitas Caricias”.

“Habrá cantantes, actrices y danza para, precisamente a través del arte, celebrar el ‘Día de la Madre’. Y como estamos haciendo hace ya un tiempo, tendremos un buffet a cargo de la sociedad de Protección a la Infancia. Por lo tanto invitamos a todos aquellos que deseen pasar una linda tarde, que se acerquen este sábado a partir de las 19, porque habrá muy buenas propuestas artísticas”, dijo el titular de la Subsecretaría de Cultura y Educación, Cesar De Gerónimo.

También se manifestó en la ocasión el referente teatral “Nito” Lezcano, quien dio a conocer que el nombre del espectáculo es “un homenaje a todas las maternidades, porque hablar de las madres no abarca una sola palabra sino que es un sinfín de emociones y situaciones. Y a través de la música como un vínculo, trataremos de ahondar en otras artes como la danza, la pintura y el maquillaje artístico, con Rau Garrido. Y tendremos a Laura Bondar, Marina Oddo, Silvia Verdina, Daiana Schimpf y Martina Catalán. Los esperamos a todos”.