Infraestructura educativa y seguridad: reunión en La Plata con funcionarios

El intendente Esteban Reino y el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Gustavo Torres, mantuvieron reuniones en la ciudad de La Plata con autoridades provinciales.

En primer término, fueron recibidos por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el director de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat. Durante el encuentro, se abordaron temas vinculados al avance del CEF Nº 119, incluyendo la licitación recientemente publicada para el cerramiento del playón existente.

Además, se realizaron gestiones relacionadas con el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 32 “Lidia Gallino de Camino”, donde se dialogó sobre las diferentes alternativas planteadas anteriormente en el ámbito de la UEGD, junto a la comunidad educativa balcarceña.

Posteriormente, el jefe comunal mantuvo una productiva reunión de trabajo con el ministro de Transporte de la Provincia, Martín Marinucci, con quien repasó proyectos orientados a fortalecer la seguridad vial y prevenir siniestros en todo el distrito.