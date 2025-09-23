Inició la capacitación en manipulación de alimentos

Bajo la organización de la Dirección de Inspección General, comenzó ayer y continuará hoy, mañana y el jueves, en la Casa del Bicentenario, una serie de jornadas formativas orientadas a docentes, estudiantes y familias de zonas rurales involucradas en la elaboración de productos alimenticios, así como a emprendedores y trabajadores del ámbito agroindustrial.



Estas actividades buscan fortalecer las buenas prácticas sanitarias y ofrecer conocimientos fundamentales a quienes integran el circuito de producción y distribución de alimentos.



Como parte del programa, se otorga el carnet oficial de manipulador, con vigencia de tres años, indispensable para quienes desarrollen tareas relacionadas con el tratamiento, traslado o venta de productos comestibles.

La iniciativa cobra especial importancia ante el crecimiento de emprendimientos vinculados al rubro y la necesidad de contar con personal capacitado. Es obligatoria la asistencia para todas las personas que estén en contacto directo con alimentos.



Quienes deseen participar deben inscribirse enviando mail a cursoalimentosbalcarce@gmail.com con los siguientes datos: foto tipo carnet (tomada de frente con la cámara del celular en posición vertical, formato JPG); imagen del DNI (ambos lados), en PDF; CUIT o CUIL; nombre completo; número de celular; domicilio y ocupación actual.