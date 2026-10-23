Nazareno Ramírez Bazán se consagró campeón en los Juegos Bonaerenses

Balcarce sumó una nueva medalla de oro en el cierre de los Juegos Bonaerenses gracias a la actuación de Nazareno Ramírez Bazán, quien se consagró campeón en tenis de mesa, en la categoría trasplantados, tras ganar todos sus partidos.

En la jornada decisiva, el representante local consiguió el pase a la final luego de imponerse con claridad al jugador de Quilmes por 3 sets a 0.

El encuentro definitorio fue frente a Nahuel, representante de Bolívar, en un partido vibrante que exigió al máximo a ambos competidores. “Fue durísimo”, resumió el entrenador de Nazareno, Fabián Bianchini, al describir el desarrollo de la final.

El balcarceño comenzó en desventaja al perder el primer set, pero logró recuperarse para igualar el marcador. Luego cedió el tercer parcial y volvió a mostrar su capacidad de reacción en el cuarto, que ganó por 11-9 para llevar la definición al quinto set.

En el parcial decisivo, Ramírez Bazán mantuvo la precisión en sus golpes y consiguió puntos ganadores que le permitieron imponerse por 11-5 y asegurar la victoria.

De esta manera, el jugador local se quedó con la medalla de oro y repitió el logro alcanzado en 2023, coronando una destacada participación en la competencia provincial.

El resultado representa un nuevo reconocimiento para el deporte de Balcarce y para Nazareno, que volvió a demostrar su nivel competitivo en los Juegos Bonaerenses.