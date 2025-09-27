Integrantes de la Filial local de la Federación Agraria estuvieron en Rosario

En el marco del 111° Congreso Anual realizado en Rosario, los socios de la Federación Agraria Argentina (FAA) aprobaron un documento en el cual manifestaron su rechazo a la reciente quita de retenciones a los cultivos implementada por el Gobierno nacional.

Durante el encuentro, los delegados presentes, representantes de entidades de base, grupos de mujeres y de la juventud agraria (CJA), expresaron de forma unánime su desacuerdo con las medidas adoptadas. Según el documento, las disposiciones “no beneficiaron en nada a los pequeños y medianos productores”, y consideraron que el esquema favoreció “a algunos pocos amigos” que “en horas se beneficiaron con el fruto del esfuerzo de miles de productores genuinos”.

La Federación sostuvo que la política anunciada fue “cortoplacista, dirigida a algunos pocos y con foco en la recaudación”, lo cual generó un “descontento generalizado”.

Asimismo, se afirmó que las decisiones recientes implicaron “una transferencia en horas, de los productores a los concentrados”, en perjuicio de quienes sostienen el interior productivo. En ese contexto, también debatieron sobre las problemáticas que afectan a las distintas producciones representadas por la entidad.

Los socios coincidieron en la necesidad de contar con políticas públicas específicas, advirtiendo que, en caso de dejar actuar solo al mercado, subsistirán únicamente “muy pocos actores grandes”, mientras “miles de chacareros” quedarían fuera del sistema.

Finalmente, la entidad señaló que no alcanza con ordenar las variables macroeconómicas, y que se requiere considerar “las necesidades genuinas y reales de quienes producen”. Reclamaron políticas estables y protección frente a los sectores concentrados.