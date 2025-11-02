Intentaron ingresar a una vivienda y fueron ahuyentados por un familiar

En la madrugada del sábado, una joven vecina de la zona de Plaza San Martín fue víctima de un intento de robo en su vivienda mientras se encontraba fuera del domicilio. Según relató, había salido con amigas a un local nocturno cuando recibió un llamado de un familiar que la alertó sobre la situación.

Los autores habrían intentado ingresar al inmueble forzando una reja y rompiendo un vidrio, pero el ruido despertó a los familiares que se encontraban en el interior. El cuñado de la joven salió rápidamente y logró ahuyentar a los intrusos, que escaparon del lugar.

Minutos antes, una vecina del mismo sector, en calles 12 y 7, habría sufrido un hecho de similares características. Imágenes captadas por cámaras de seguridad de una vivienda ubicada en calle 12 entre 3 y 5 mostrarían a los mismos sujetos merodeando por la zona e intentando ingresar a distintos domicilios con fines de robo.

Según el testimonio de varios vecinos, los presuntos autores no serían ajenos al barrio, sino que residirían en la misma zona donde ocurrieron los episodios, lo que genera preocupación entre los residentes.