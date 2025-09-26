Intervención artística en el Palacio Municipal: «La metáfora como derecho»

En el contexto de la “Semana de las artes”, la Escuela de Educación Artística “El Principito” llevó a cabo ayer una intervención artística en el hall del Palacio Municipal. Bajo la temática “Los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, los profesores de Literatura, Música y Expresión corporal desarrollaron actividades que abordaron “la metáfora como derecho”, lema de este año.

Se trata de un espacio donde se pueden apreciar creaciones realizadas por los niños y niñas de todo el servicio de enseñanza. Las obras de arte reflejan la creatividad y la imaginación de los estudiantes y destacan la importancia de los derechos de los niños y niñas.

Más acciones

– La intervención artística estará abierta al público durante varios días, ofreciendo una oportunidad para que la comunidad pueda apreciar cómo vivencian los alumnos el arte desde los diferentes lenguajes en la escuela.

– El lunes se realizará otra actividad en la Municipalidad, que será igualmente emocionante y enriquecedora para todos.

– La “Semana de las artes” culminará el viernes 3 de octubre.

– El Museo Histórico Municipal y la plazoleta frente a la Estación de Policía Comunal también han sido ámbitos elegidos para efectuar abordajes.