José Luis Bodega despejó dudas sobre presencia de proyectiles en viviendas linderas al Polígono

En los últimos días un vecino denunció en calle 20 entre 47 y 47 bis que una bala habría impactado contra la ventana de su vivienda en inmediaciones del Tiro Federal, ubicado sobre Avenida Centenario y calle 47. A partir de esta situación, el presidente de la institución, José Luis Bodega, se refirió al tema en Radio 100.9.

Bodega explicó que el polígono cuenta con medidas de seguridad que impiden la salida de proyectiles del predio. “No se puede escapar ninguna punta del polígono. Si eso ocurriera, la comisión debe intervenir para determinar qué pasó y solucionarlo de inmediato”, señaló.

El dirigente sostuvo que en ocasiones niños y adolescentes del barrio ingresan al lugar cuando no hay actividad para recolectar restos de proyectiles y plomo. “Es probable que algún vecino haya encontrado una cápsula o una punta en esas circunstancias. Lo que se mostró ayer fue una cápsula, no un proyectil completo”, aclaró.

Sobre la posibilidad de que un disparo atraviese las barreras del polígono, indicó que “es muy difícil porque las líneas de tiro terminan en un talud de tierra de gran espesor que frena los impactos”. Además, detalló que existen estructuras que impiden que un tiro se realice hacia arriba, lo que asegura que no se vea el cielo desde la línea de disparo.

Consultado por los ruidos que genera la actividad, Bodega reconoció que las prácticas con fusiles FAL (Fusil Automático Liviano) y pistolas 9 mm son audibles en la zona, especialmente los fines de semana, y comentó que en noviembre está prevista la instalación de un circo lindero al predio. “Con ellos no hemos tenido inconvenientes, al igual que con el obrador municipal”, dijo.

El presidente del Tiro Federal sostuvo que en caso de que un vecino advierta un inconveniente, puede acercarse al lugar para dialogar con la comisión. “Estamos dispuestos a verificar en el momento y, si se detecta un problema, buscar una solución”, afirmó.

Por último, Bodega destacó que el polígono se encuentra bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y que su funcionamiento está regulado por inspecciones periódicas.

