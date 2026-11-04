Jóvenes de la Parroquia San José de Balcarce serán voluntarios durante la histórica visita del Papa León XIV

Además de Melisa Grave, quien se desempeñará como voluntaria en Luján, se conoció en las últimas horas que otros cinco jóvenes de Balcarce formarán parte del equipo de voluntarios que trabajará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el marco de la histórica visita del Papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Se trata de integrantes de distintos grupos juveniles de la Parroquia San José de Balcarce, quienes atravesaron el mismo proceso de selección que Melisa Grave, compuesto por dos instancias, para acceder a esta importante experiencia de servicio y participación.

Los jóvenes que viajarán son Felipe Cerviño, Tomás Oro, Leonela Sánchez, Uma Roldán, Juan Agustín Gardey y la señora Valeria Gardey. Está previsto que partan rumbo a CABA durante la madrugada de este sábado para comenzar con las actividades vinculadas a la organización de la visita papal.

Además, los voluntarios balcarceños recibieron una invitación especial para participar de la charla que brindará el Papa León XIV en Villa Marista, en la localidad de Luján.

De esta manera, Balcarce tendrá una importante representación juvenil en los preparativos y actividades que acompañarán un acontecimiento histórico, con jóvenes que llevarán adelante una tarea de compromiso, colaboración y servicio en el marco de la visita del Sumo Pontífice.