Melisa Grave será voluntaria en la visita del Papa León XIV a Luján

La vecina fue seleccionada para formar parte del equipo de voluntarios que acompañará la histórica visita del Sumo Pontífice. Antes de viajar, dialogó con Radio Puntonueve y contó cómo fue el proceso de selección y lo que representa esta experiencia.

Melisa Grave será una de las balcarceñas que participará como voluntaria durante la visita del Papa León XIV a la Basílica de Luján. Se trata de una experiencia que la vecina esperaba desde hace tiempo y para la que debió atravesar distintas instancias de evaluación.

En diálogo con Radio Puntonueve, Grave contó que siempre había pensado en la posibilidad de participar como voluntaria, aunque sabía que no sería sencillo, ya que debía superar una serie de requisitos y pruebas para ser seleccionada.

«Esto de ser voluntario es un llamado a la misión», expresó al referirse a la experiencia que está próxima a vivir.

En cuanto al proceso de acreditación, explicó que tuvo varias etapas. Una vez completado el formulario de inscripción, la documentación pasó por una primera revisión de la Conferencia Episcopal, que evaluó diferentes aspectos de la información presentada por cada postulante.

Luego de superar esa instancia, se avanzó hacia una segunda evaluación, en la que se determinó si cada aspirante estaba en condiciones de cumplir con la función que le sería asignada.

Antes de dirigirse a Luján, Grave deberá retirar su kit de voluntaria en Buenos Aires. Posteriormente, su destino será la Basílica, donde formará parte del operativo organizado para recibir al Papa.

Un acontecimiento histórico

Durante la entrevista, también destacó la importancia de la presencia de un Papa en el país después de 39 años y la posibilidad de compartir este acontecimiento en comunidad.

«Esto es muy importante para el país, para poder vivirlo en comunidad. No es un hecho aislado», señaló.

En ese sentido, invitó a quienes no tengan la posibilidad de trasladarse hasta Luján a acompañar la jornada desde sus hogares y ser parte de este acontecimiento.

De esta manera, Melisa Grave llevará la representación de Balcarce a una convocatoria que reunirá a miles de personas y que tendrá como escenario la Basílica de Luján. El domingo estará llegando a Buenos Aires y desde ahí viajará a Luján.