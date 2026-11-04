Recicladores independientes reclaman poder utilizar las máquinas de la planta municipal de reciclado

Un grupo de trabajadores que se dedica a la recolección de cartón y otros materiales reciclables en distintos sectores de Balcarce solicitó la intervención de las autoridades municipales para obtener autorización y poder utilizar el equipamiento de la planta de reciclado comunal. El objetivo es mejorar las condiciones de comercialización de los materiales y, en consecuencia, fortalecer sus ingresos.

La iniciativa es impulsada por Mariano Telechea, quien busca reunir a otros recicladores independientes para darle mayor visibilidad a un reclamo que consideran fundamental para el sostenimiento de sus familias. El principal pedido apunta a poder acceder a las máquinas prensadoras del establecimiento municipal, una herramienta que les permitiría compactar los materiales recolectados en la vía pública y venderlos a mejores precios.

En declaraciones a Puntonueve Noticias, Telechea explicó que la imposibilidad de acondicionar el material tiene un impacto directo en la economía de los trabajadores. Según indicó, esta situación dificulta afrontar los gastos cotidianos de la actividad, entre ellos el mantenimiento y la reparación de las herramientas de trabajo y los carros utilizados para transportar los elementos recolectados.

El trabajador también hizo referencia a las gestiones realizadas anteriormente para mejorar las condiciones del sector y manifestó su malestar por la falta de convocatoria a instancias de diálogo por parte del gobierno municipal luego de aquellos planteos.

Por otra parte, Telechea recordó su paso por la Cooperativa Mundo Reciclado Limitada, espacio del que aseguró haber sido apartado tras el surgimiento de diferencias internas. En ese sentido, cuestionó la falta de acompañamiento y contención de las estructuras cooperativas hacia quienes desarrollan la actividad de manera independiente en la ciudad.

El reclamo fue formalizado hace más de un mes mediante la presentación de una nota ante el Departamento Ejecutivo, además de solicitar la intervención de la Defensoría del Pueblo.

Mientras aguardan una respuesta oficial, los recicladores buscan abrir un canal de negociación que permita evaluar la posibilidad de acceder a la infraestructura pública y utilizar el equipamiento municipal en condiciones de igualdad con los sectores que desarrollan sus tareas dentro del predio.

Para los trabajadores, contar con las máquinas prensadoras representaría una mejora concreta en sus condiciones laborales y una oportunidad para incrementar el valor de los materiales que recuperan diariamente en las calles de Balcarce.